FÔRETS AGIR ! ET SI ON PARLAIT DE NOS FORÊTS ? Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 21 juin 2026.

Saint-Étienne-Vallée-Française

FÔRETS AGIR ! ET SI ON PARLAIT DE NOS FORÊTS ?

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Cette journée propose de mieux comprendre ce qui se joue, de partager des repères utiles et de découvrir des pistes pour mieux faire vivre nos forêts. Thèmes de discussion Que fait-on de nos forêts ? Avec la LPO. Brûler du bois pour produire de l’électricité ? Avec l’ALNP Gardanne. Des forêts vivantes pour des territoires vivants. Avec SHVC et Réseau Forêt Limousine. Buvette & repas du midi.

Et si on parlait de nos forêts ?

La forêt nous concerne tous et toutes, elle fait partie de nos paysages, de notre histoire, de nos ressources et de la vie de nos vallées. Aujourd’hui, nos forêts sont menacées tant par l’industrialisation que par le dérèglement climatique, leur avenir soulève des questions qui concernent tous ceux et celles qui vivent ici, y travaillent, y viennent souvent ou y sont attachés.

Cette journée propose de mieux comprendre ce qui se joue, de partager des repères utiles et de découvrir des pistes concrètes pour mieux faire vivre nos forêts.

Accueil à 9h30

Thèmes de discussion

> Que fait-on de nos forêts ? Avec la participation de la LPO et d’Irène Lebeau, ancienne vice-présidente à l’environnement et la transition écologique de la Communauté de communes Causse Aigoual Cévennes terres solidaires.

– Une forêt Tout un monde à connaître.

– Quel avenir avec le dérèglement climatique ?

> Brûler du bois pour produire de l’électricité ? Avec la participation de l’ALNP Gardanne et du collectif Terres Vivantes en Cévennes.

– Que recouvrent les projets de centrales électrique thermiques dites biomasse ?

– Quels effets peuvent-ils avoir sur les forêts et sur les usages locaux ?

– Qui industrialise ? Quels bénéfices et pour qui ?

> Des forêts vivantes pour des territoires vivants ! Avec la participation du syndicat des Hautes Vallées Cévenoles et du Réseau Foret Limousine.

– Découvrir des pistes concrètes pour gérer la forêt au mieux.

– Améliorer l’utilisation du bois local et faire vivre le territoire.

– Quelles pratiques ici et ailleurs ?

Buvette et repas à midi ! Entrée à prix libre. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie forets-agir-48@proton.me

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English :

The aim of the day is to gain a better understanding of what’s at stake, share useful benchmarks and discover ways of bringing our forests back to life. Topics for discussion: What are we doing with our forests? With the LPO. Burning wood to produce electricity? With ALNP Gardanne. Living forests for living territories. With SHVC and Réseau Forêt Limousine. Refreshment bar & lunch.

L’événement FÔRETS AGIR ! ET SI ON PARLAIT DE NOS FORÊTS ? Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère