Atelier seniors Découverte de la vannerie d’osier

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:30:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Dans le cadre de l’action Seniors en bibliothèque venez participer aux ateliers qui auront lieu durant cette année

Venez vous initier à cette technique. Guidés par Clotilde Hein, vous réaliserez un sapin en osier pour Noël.

Clothilde Hein de la vannerie d’Othe, propose des ateliers pour transmettre son savoir-faire

Matériel fourni, sur inscription .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Atelier seniors Découverte de la vannerie d’osier Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne