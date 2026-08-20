Atelier sérigraphie, Médiathèque Ormédo, Orvault
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Atelier sérigraphie Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Avec Margot Burki
Donnez une seconde vie aux livres oubliés ! En écho à notre mois de l’Artothèque, venez découvrir la sérigraphie et créer des impressions uniques sur des pages d’anciens ouvrages sauvés pour l’occasion. Encres végétales, détournement poétique du papier et expérimentations graphiques : un atelier créatif, écoresponsable et accessible à toutes et tous.
Samedi 19 septembre · de 15h à 17h en continu · Ormédo · à partir de 6 ans
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un atelier de sérigraphie pour donner une seconde vie aux livres
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