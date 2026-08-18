Atelier sérigraphie Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Samedi 19 septembre · de 15h à 17h en continu · Ormédo · à partir de 6 ans En famille, Tout public

Avec Margot BurkiDonnez une seconde vie aux livres oubliés ! En écho à notre mois de l’Artothèque, venez découvrir la sérigraphie et créer des impressions uniques sur des pages d’anciens ouvrages sauvés pour l’occasion. Encres végétales, détournement poétique du papier et expérimentations graphiques : un atelier créatif, écoresponsable et accessible à toutes et tous.Samedi 19 septembre · de 15h à 17h en continu · Ormédo · à partir de 6 ans

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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