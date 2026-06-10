Atelier sgraffito : dessiner pour se rencontrer Stade Jules Noël Paris
Atelier sgraffito : dessiner pour se rencontrer Stade Jules Noël Paris lundi 13 juillet 2026.
Notre atelier invite à explorer le geste spontané comme moyen d’expression, de rencontre et de dialogue.
À travers une série d’exercices rapides et intuitifs, venez expérimenter différentes formes de relation : à soi, à l’autre et au collectif, avant de réaliser un dessin en sgraffito sur papier holographique, révélant la lumière par le geste.
Participez à un atelier de dessin holographique en famille !
Le vendredi 17 juillet 2026
de 14h00 à 16h00
Le jeudi 16 juillet 2026
de 14h00 à 16h00
Le mercredi 15 juillet 2026
de 14h00 à 16h00
Le lundi 13 juillet 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T16:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T16:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T16:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T16:00:00+02:00
Stade Jules Noël 3, avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Stade Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris 10 juin 2026
- Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris 10 juin 2026
- Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris 10 juin 2026
- Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 10 juin 2026
- Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS 10 juin 2026