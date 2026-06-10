Atelier sgraffito : dessiner pour se rencontrer Stade Jules Noël Paris

Notre atelier invite à explorer le geste spontané comme moyen d’expression, de rencontre et de dialogue.

À travers une série d’exercices rapides et intuitifs, venez expérimenter différentes formes de relation : à soi, à l’autre et au collectif, avant de réaliser un dessin en sgraffito sur papier holographique, révélant la lumière par le geste.

Participez à un atelier de dessin holographique en famille !

Le vendredi 17 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 16 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

Le lundi 13 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T16:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T16:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T16:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T16:00:00+02:00

Stade Jules Noël 3, avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris



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