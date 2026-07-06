Récit symphonique Académie du Climat Paris

Informations pratiques

Le 12 mai 1877, dans la Russie du tsar Alexandre II, Piotr Ilitch Tchaïkovski, âgé de 37 ans, reçoit une lettre qui changera le cours de son existence.

Nadejda von Meck, sa future mécène, lui demande de composer une pièce pour violon et piano intitulée Reproche.

Cette œuvre ne verra jamais le jour.

Le 13 juillet 2026, nous donnons suite à cette commande restée suspendue dans le silence de l’Histoire.

À travers un tissage de musique et de parole, le collectif orchestral Sous Influences fait résonner cette œuvre imaginaire et ouvre un récit en acte. Reproche se présente comme une lettre ouverte adressée au public : une réflexion musicale et poétique sur les dérives de l’Homo industrialis – l’avidité dévorante des uns, les logiques de domination des autres – mais aussi sur la fragilité persistante d’un espoir. Comment mieux vivre ensemble ? Comment habiter, avec justesse, la beauté vulnérable du monde ?

Direction musicale et récit : Ernesto Insam

Œuvres au programme (extraits ponctuant le récit) :

Charles Gounod : Petite Symphonie pour vents

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Sérénade pour cordes opus 48

Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie en sol mineur KV 550

durée : 45 minutes

Le Collectif Symphonique de Proximité – Île-de-France est une association culturelle qui œuvre pour la démocratisation de la musique classique en proposant des concerts, des actions de médiation et des projets artistiques accessibles à tous les publics. Son ambition est de faire vivre la musique symphonique au plus près des habitants, aussi bien dans les quartiers urbains que dans les territoires ruraux, en favorisant la rencontre, le partage et le lien social.

L’association porte notamment le projet de l’Orchestre Sous Influences, un collectif de musiciennes et musiciens professionnels fondé en 2020 sous la direction d’Ernesto Insam. À travers des tournées symphoniques, des concerts dans des lieux patrimoniaux ou atypiques et des créations originales, l’orchestre défend une vision humaine, écologique et solidaire de la culture, en mettant l’accent sur la proximité avec les publics et la transmission.

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Et si Tchaïkovski écrivait aujourd’hui ? Et si son hypersensibilité trouvait dans les blessures du vivant une nouvelle matière à composer ? Entre musique et récit, une invitation à réinventer notre manière d’habiter le monde.

Le lundi 13 juillet 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-13T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T14:30:00+02:00_2026-07-13T15:30:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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