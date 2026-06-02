Atelier fabrication d’éponges écolos Centre Sportif Jules Noel Paris

Apprenez à confectionner vos propres éponges réutilisables à partir de matériaux durables et respectueux de l’environnement. Une activité ludique et accessible à tous, idéale pour adopter des gestes plus écoresponsables au quotidien.

Choisissez vos tissus, assemblez vos créations et repartez avec des éponges pratiques, lavables et faites main, parfaites pour la cuisine. Un moment convivial pour allier créativité, partage et engagement écologique

Découvrez la fabrication d’éponges écolos lors d’un atelier créatif et responsable !

Le vendredi 31 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le lundi 13 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T14:30:00+02:00_2026-07-13T16:00:00+02:00;2026-07-15T14:30:00+02:00_2026-07-15T16:00:00+02:00;2026-07-17T14:30:00+02:00_2026-07-17T16:00:00+02:00;2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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