Atelier « Sons et parfums d’ailleurs », Holivita, Paris

Informations pratiques

Atelier « Sons et parfums d’ailleurs » 19 juillet et 30 août Holivita Paris

Tarifs : null 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:30:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Un moment magique pour les enfants de 6 à 11 ans, à la découverte des sons et senteurs venus d’Orient. À travers un voyage sensoriel doux et ludique, les enfants exploreront les bols chantants tibétains, apprendront à les faire chanter, ressentiront leurs vibrations et s’initieront à une respiration consciente. Ils vivront ensuite une relaxation sonore guidée, suivie d’un atelier olfactif autour des encens et résines naturelles (santal, myrrhe, copal…). Une expérience unique pour éveiller les émotions, l’imaginaire et la conscience du corps. Chaque enfant repartira avec son propre petit sachet d’odeurs bienfaisantes, reflet de son univers intérieur. Une bulle de calme et d’émerveillement, entre sons, parfums et partage.

Durée : 1h30

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-sons-et-parfums-d-ailleurs-7917

Holivita Holivita Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-sons-et-parfums-d-ailleurs-7917 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-sons-et-parfums-d-ailleurs-7917 »}]

Un atelier ludique, olfactif et sonore