Atelier Sophro-Naturo Des clés pour un sommeil plus serein La Lucerne-d’Outremer
Atelier Sophro-Naturo Des clés pour un sommeil plus serein La Lucerne-d’Outremer dimanche 26 juillet 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Atelier Sophro-Naturo Des clés pour un sommeil plus serein
Blandouet La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:15:00
Date(s) :
2026-07-26
Stéphanie (Bulle de Phénix) et Betty (Inspire B) vous propose un atelier alliant leurs pratiques au de notre association, le Cheval un guide vers l’équilibre et la liberté à la Lucerne-d’Outremer.
Des clés pour un sommeil plus serein !
Quand la sophrologie rencontre la naturopathie et la réflexologie au service de votre bien-être, votre boîte d’outils s’en trouve enrichit avec
des exercices simples de sophrologie pour apaiser votre sommeil, des conseils Naturo faciles à mettre en place le soir, une expérience olfactive à base d’huiles essentielles, des points de réflexologie à stimuler soi-même.
Et pour finir une petite tisane à déguster.
Un moment doux pour vous au cœur de la nature !
Quand ? le dimanche 26 juillet de 10h à 12h15 lieu-dit Blandouet, 5020 La Lucerne-d’Outremer
Tarif: 40€
Pour réserver www.bulledephenix.fr/reservation-atelier-sophro/?ou contactez-nous ! Stéphanie: 06 26 1 44 55 / stephanie@bulledephenix.fr?Betty: 06 46 71 20 96 / inspirebettyn@gmail.com
Places limitées pour rester dans la douceur.
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .
Blandouet La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr
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English : Atelier Sophro-Naturo Des clés pour un sommeil plus serein
L’événement Atelier Sophro-Naturo Des clés pour un sommeil plus serein La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer
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