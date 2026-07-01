Village Viking de Saint Olaf 10e édition Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer
samedi 25 juillet 2026 · Abbaye de la Lucerne · La Lucerne-d'Outremer
Informations pratiques
La Lucerne-d’Outremer
Village Viking de Saint Olaf 10e édition
Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le Village Viking de saint Olaf revient à l’abbaye de La Lucerne pour sa 10e édition !
Dans le cadre de la célébration de saint Olaf, roi et saint patron de Norvège, le Village Viking prendra place dans l’enceinte de l’abbaye de La Lucerne lors du dernier week-end du mois de juillet.
Déambulez au cœur d’un campement viking et découvrez leur mode de vie (artisanat, musique, combat, …). Profitez également du marché d’exploitants et d’artisans normands. Conférences et animations aiguiseront vos connaissances sur les peuples scandinaves !
Avec la participation bénévole des compagnies de reconstitutions et des artisans.
Dernières entrées à 17h BILLET VALABLE POUR UNE JOURNÉE
Ne manquez pas cet événement unique pour revivre le passé où légende et histoire s’entrelacent !
Skål et à bientôt au Village Viking de saint Olaf ! .
Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
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English : Village Viking de Saint Olaf 10e édition
L’événement Village Viking de Saint Olaf 10e édition La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Granville Terre et Mer
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