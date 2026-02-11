Atelier spécial fête des mamans Coeur à suspendre Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier

Atelier spécial fête des mamans Coeur à suspendre

Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Gratuit

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Plancher-les-Mines propose un atelier spécial fête des mamans Coeur à suspendre , mercredi 20 mai de 14h à 16h, animé par La Bobine d’Alice.

Gratuit À partir de 9 ans.

Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr .

