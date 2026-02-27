Frahier-et-Chatebier

Marche Populaire de l’ACS de Frahier-et-Chatebier

Salle culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise sa traditionnelle Marche populaire internationale , le dimanche 3 mai . Cette marche est accessible à tous, les départs se feront de 7 h à 14 h. Rendez-vous à la salle culturelle de Frahier.

Ravitaillement sur le parcours et repas en salle.

3 parcours 7 km, 12 km et 20 km.

Contact acsfc70@hotmail.com ou 06 84 11 80 04 .

Salle culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 11 80 04 acsfc70@hotmail.com

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English : Marche Populaire de l’ACS de Frahier-et-Chatebier

L’événement Marche Populaire de l’ACS de Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-02-27 par RONCHAMP TOURISME