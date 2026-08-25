Atelier spectacle Charlie et la peluchologie Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Atelier spectacle Charlie et la peluchologie

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22 15:00:00

Date(s) :

2026-10-22

En partenariat avec la Médiathèque Départementale 17



Dans le cadre du festival Escales en bibliothèques organisé par la médiathèque départementale et en partenariat avec l’espace Mendès France de Poitiers.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr

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English :

In partnership with the Departmental Media Library 17



As part of the “Escales en bibliothèques” festival organized by the Departmental Media Library and in partnership with the Espace Mendès France in Poitiers.

L’événement Atelier spectacle Charlie et la peluchologie Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique