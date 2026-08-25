Atelier spectacle Charlie et la peluchologie Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
jeudi 22 octobre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Atelier spectacle Charlie et la peluchologie
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:30:00
fin : 2026-10-22 15:00:00
Date(s) :
2026-10-22
En partenariat avec la Médiathèque Départementale 17
Dans le cadre du festival Escales en bibliothèques organisé par la médiathèque départementale et en partenariat avec l’espace Mendès France de Poitiers.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr
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English :
In partnership with the Departmental Media Library 17
As part of the “Escales en bibliothèques” festival organized by the Departmental Media Library and in partnership with the Espace Mendès France in Poitiers.
L’événement Atelier spectacle Charlie et la peluchologie Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique
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