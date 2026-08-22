Atelier-spectacle Mashup Le génie de la boîte de raviolis à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron
mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque de Gorron · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Atelier-spectacle Mashup Le génie de la boîte de raviolis à Gorron
Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 14:00:00
fin : 2026-12-09 16:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Le mashup un atelier ludique pour jouer avec les images
La médiathèque de Gorron propose un atelier ludique et original pour découvrir le mashup, une technique qui joue avec les images en les superposant. Un moment de création et de rires pour le plaisir de tous !
Gratuit / 2h / sur réservation
Public de 4 à 7 ans accompagné d’un adulte
+ 1 place de ciné offerte
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma .
Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
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English :
The Mashup: A Fun Workshop for Playing with Images
L’événement Atelier-spectacle Mashup Le génie de la boîte de raviolis à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme
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