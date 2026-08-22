Atelier-spectacle Mashup Le génie de la boîte de raviolis à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron

Informations pratiques

Gorron

Atelier-spectacle Mashup Le génie de la boîte de raviolis à Gorron

Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:00:00

fin : 2026-12-09 16:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Le mashup un atelier ludique pour jouer avec les images

La médiathèque de Gorron propose un atelier ludique et original pour découvrir le mashup, une technique qui joue avec les images en les superposant. Un moment de création et de rires pour le plaisir de tous !

Gratuit / 2h / sur réservation

Public de 4 à 7 ans accompagné d’un adulte

+ 1 place de ciné offerte

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma .

Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

The Mashup: A Fun Workshop for Playing with Images

L’événement Atelier-spectacle Mashup Le génie de la boîte de raviolis à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme