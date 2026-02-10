Atelier spectaculaire TempêteS Théâtre La Voyageuse Nancy

Atelier spectaculaire TempêteS

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:30:00

fin : 2026-03-15 17:10:00

2026-03-15

Compagnie Rouge Carmin

Venez participer avec votre enfant à un atelier spectaculaire tout droit tiré du futur spectacle TempêteS , un spectacle destiné aux tout-petits et inspiré du livre La Tempête de Florence Seyvos et Claude Ponti (création prévue pour novembre 2026).

C’est l’histoire d’une petite fille qui attend avec impatience la Tempête… Sans crainte… parce qu’elle sait, elle sent, que c’est inévitable et qu’il va falloir la traverser, cette Tempête.

Les enfants sont invités à goûter aux différentes matières traversées dans le spectacle (manipulation de papier et textile, petite suspension, danse…). Ils seront libres de réagir et pourront parler, courir, danser, crier… ou rester tranquilles dans vos bras.

Les tarifs sont de 6 € pour les enfants et 10 € pour les adultes.

Capacité d’accueil limitée, réservation conseillée.

De 10 mois à 3 ans, avec un adulte par enfant.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Enfants

English :

Rouge Carmin Company

Join your child for a spectacular workshop straight from the upcoming show TempêteS , a show for toddlers inspired by the book La Tempête by Florence Seyvos and Claude Ponti (creation scheduled for November 2026).

It’s the story of a little girl who looks forward to the Tempest… Without fear… because she knows, she feels, that it’s inevitable and that we’re going to have to ride it out.

Children are invited to sample the various materials used in the show (paper and textile manipulation, small suspension, dance…). They’ll be free to react, and can talk, run, dance, scream… or just lie still in your arms.

Prices are 6? for children and 10? for adults.

Capacity limited, booking recommended.

From 10 months to 3 years, with one adult per child.

No wheelchair access.

