Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier
mercredi 16 septembre 2026 · Atelier Saule en Fa · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier
Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25
Les mercredis selon la formule choisie, sur réservation, à l’atelier Saule en Fa.
Organisé par l’atelier Saule en Fa.
Venez vous initier au tressage végétal et repartez avec une mangeoire à oiseaux, une corbeille ou un panier. .
Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 10 35 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier
L’événement Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Ciné-club J. Becker Eté 93 Pontarlier 15 septembre 2026
- Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier 16 septembre 2026
- Récréalivre Maison Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 16 septembre 2026
- Soirée estime de soi Pontarlier 17 septembre 2026
- Look Back – Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier 18 septembre 2026