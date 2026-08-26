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AGENDA · Pontarlier

Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier

mercredi 16 septembre 2026 · Atelier Saule en Fa · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Atelier Saule en Fa
Adresse
9 place des Bernardines
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif

Pontarlier

Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier

Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25

Les mercredis selon la formule choisie, sur réservation, à l’atelier Saule en Fa.
Organisé par l’atelier Saule en Fa.
Venez vous initier au tressage végétal et repartez avec une mangeoire à oiseaux, une corbeille ou un panier.   .

Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 10 35 20 

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English : Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier

L’événement Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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