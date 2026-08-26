Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier

Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25

Les mercredis selon la formule choisie, sur réservation, à l’atelier Saule en Fa.

Organisé par l’atelier Saule en Fa.

Venez vous initier au tressage végétal et repartez avec une mangeoire à oiseaux, une corbeille ou un panier. .

Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 10 35 20

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English : Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier

L’événement Atelier – Stage d’initiation à la vannerie d’osier Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS