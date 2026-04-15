Atelier : stage d’initiation à l’illustration botanique, Abbaye de Graville, Le Havre

Atelier : stage d’initiation à l’illustration botanique 6 et 7 juin Abbaye de Graville Seine-Maritime

15€ par jour soit 30€ pour l’intégralité du stage, l’inscription se fait pour les 2 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

L’abbaye de Graville accueille Nadine Grancollot-Cazeuneuve, membre de la Fédération Nationale des Artistes Restaurateurs d’Oeuvres d’Art (FNAROA) et membre de la société Française d’illustration Botanique (SFIB). Apres une formation initiale en restauration d’oeuvres peintes, Nadine s’est formée à l’aquarelle botanique en Angleterre auprès d’artistes reconnus comme Anne-Marie Evans, Jenny Philips, Elaine Searle, Catherine Watters, etc… Ce stage d’initiation à l’illustration botanique à l’aquarelle se fera autour des simples, plantes aux vertus médicinales.

L’inscription se fait pour 2 jours

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees-lehavre.fr/commun/programme.jsp?process=3 »}] Guillaume Malet de Graville, compagnon de Guillaume le Conquérant, rentrant vainqueur de la Bataille d’Hastings, donne à l’abbaye de Graville toute sa grandeur. L’église, qu’il fait construire, présente les caractéristiques de l’art roman normand à l’exception du chœur reconstruit à l’époque gothique. Les bâtiments conventuels (XII-XVIIIe siècles), aujourd’hui Musée de France, abritent des statues médiévales parmi les plus belles de Normandie. Éléments lapidaires, tableaux et gravures, ornements complètent l’ensemble. L’abbaye est aussi le siège d’une étonnante collection de plus de 150 maquettes, de la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe siècle, illustrant l’habitation humaine. Dans les jardins, une monumentale statue de la Vierge à l’enfant, appelée “Vierge noire”, fait l’objet de nombreuses dévotions. Des éléments de l’original, offert par les mères chrétiennes en 1870 sont conservés dans le musée. Parking à proximité, accessibilité partielle, lignes bus Lia à proximité.

L’abbaye de Graville accueille Nadine Grancollot-Cazeuneuve, membre de la Fédération Nationale des Artistes Restaurateurs d’Oeuvres d’Art (FNAROA) et membre de la société Française d’illustration une…

©Nadine Cazeuneuve