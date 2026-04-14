Atelier Statue-Menhir, jardin du Muséum de Nimes, Nîmes

Atelier Statue-Menhir 13 et 14 juin jardin du Muséum de Nimes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Le thème de ces Journées de l’Archéologie est l’Age du fer. Nos statues menhirs qui datent de l’âge du cuivre, ont poursuivi leur vie active jusqu’au Moyen Age pour certaines d’entres elles. C’est donc l’occasion de venir visiter notre collection de Statues menhirs, et de partir avec celle que vous aurez modelée en argile.

Activité gratuite dans le jardin, en continue. La collection est payante ( tarif réduit).

jardin du Muséum de Nimes 13 bd Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 0466767345 https://www.nimes.fr/accueil Jardin du Muséum, c’est par cet espace que vous découvrez notre muséum. Les espèces exotiques ou non qui l’occupent permettent un ombrage rafraîchissant en été. Arrêt de tram Amiral Courbet

Parking souterrain de l’esplanade

Gare centrale de Nîmes à 10mn à pied

Le thème de ces Journées de l’Archéologie est l’Age du fer. Nos statues menhirs qui datent de l’âge du cuivre, ont poursuivi leur vie active jusqu’au Moyen Age pour certaines d’entres elles. C’est de…

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