Atelier Streetbox La septième vallée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Atelier Streetbox La septième vallée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur lundi 20 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Atelier Streetbox La septième vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Participez à un moment collaboratif autour de la photographie.
Dans le cadre de l’exposition de Guillaume, un atelier de StreetBox prendra place sur le parvis de l’église des templiers pendant le marché.
La Street Box c’est une chambre photographique ambulante qui est à la fois un appareil photographique et laboratoire,
Ouvert à toutes et tous, cet atelier invite le public à découvrir une pratique artistique libre et participative, en écho aux thèmes du territoire, de l’image et de l’imaginaire explorés dans l’exposition.
Un moment de création et de rencontre à partager au cœur du village.
> Sur les horaires du marché de Luz.
> Tout public.
> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
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English :
Take part in a collaborative moment around photography.
As part of Guillaume?s exhibition, a StreetBox workshop will take place in front of the Templar church during the market.
The Street Box is a mobile photographic chamber that is both a camera and a laboratory,
Open to all, this workshop invites the public to discover a free and participative artistic practice, echoing the themes of territory, image and imagination explored in the exhibition.
A moment of creation and encounter to be shared in the heart of the village.
L’événement Atelier Streetbox La septième vallée Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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