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Atelier sur le système solaire Bibliothèque de Créon Créon

Atelier sur le système solaire Bibliothèque de Créon Créon

Atelier sur le système solaire Bibliothèque de Créon Créon mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque de Créon

Adresse : 1 rue Montesquieu

Ville : 33670 Créon

Département : Gironde

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Créon

Atelier sur le système solaire

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17

Deux ateliers pour en savoir plus sur l’astronomie le 20 mai sur le système solaire, le 17 juin sur les éclipses. À partir de 8 ans. Attention, le maintien de cette activité est strictement conditionné aux réservations sans inscrits, la séance sera annulée, alors ne tardez pas à valider votre participation.   .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44  bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Atelier sur le système solaire

L’événement Atelier sur le système solaire Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers

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