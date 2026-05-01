Atelier sur le système solaire Bibliothèque de Créon Créon
Atelier sur le système solaire Bibliothèque de Créon Créon mercredi 20 mai 2026.
Créon
Atelier sur le système solaire
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17
Deux ateliers pour en savoir plus sur l’astronomie le 20 mai sur le système solaire, le 17 juin sur les éclipses. À partir de 8 ans. Attention, le maintien de cette activité est strictement conditionné aux réservations sans inscrits, la séance sera annulée, alors ne tardez pas à valider votre participation. .
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr
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English : Atelier sur le système solaire
L’événement Atelier sur le système solaire Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers
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