Atelier sur le système solaire Bibliothèque de Créon Créon

Créon

Atelier sur le système solaire

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-17

Deux ateliers pour en savoir plus sur l’astronomie le 20 mai sur le système solaire, le 17 juin sur les éclipses. À partir de 8 ans. Attention, le maintien de cette activité est strictement conditionné aux réservations sans inscrits, la séance sera annulée, alors ne tardez pas à valider votre participation. .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Atelier sur le système solaire

L’événement Atelier sur le système solaire Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers