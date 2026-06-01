Atelier surcyclage Moulin d’Eymet Eymet

Eymet

Atelier surcyclage

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier surcyclage avec l’association Ramdam.

Notre bénévole Marie-Christine anime cet atelier de création de petits paniers réalisés avec des fleurs artificielles, du carton, des dentelles etc…

Venez fabriquer vos bouquets à partir de matériaux recyclés !

À partir de 5 ans. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Atelier surcyclage

L’événement Atelier surcyclage Eymet a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides