Informations pratiques

Landévennec

Atelier Tableau vivant

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrez la société médiévale par le costume (moines, chevaliers, paysans…). Décodez les modes de vie de l’époque en observant matières, couleurs et accessoires. Enfilez ces habits historiques puis immortalisez l’instant par une photo au cœur des ruines de l’abbaye ! .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Tableau vivant Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime