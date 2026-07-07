Atelier Tableau vivant Landévennec
mardi 7 juillet 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Atelier Tableau vivant
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Découvrez la société médiévale par le costume (moines, chevaliers, paysans…). Décodez les modes de vie de l’époque en observant matières, couleurs et accessoires. Enfilez ces habits historiques puis immortalisez l’instant par une photo au cœur des ruines de l’abbaye ! .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Atelier Tableau vivant Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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