ATELIER THEATRE ENFANTS/ADOLESCENTS Le Hang’Art Rennes
ATELIER THEATRE ENFANTS/ADOLESCENTS Le Hang’Art Rennes mercredi 1 octobre 2025.
ATELIER THEATRE ENFANTS/ADOLESCENTS Le Hang’Art Rennes 1 octobre 2025 – 1 juillet 2026, les mercredis Sur inscription (par tél, mail ou en ligne) – Offre de lancement 120 € – Tous les mercredis d’octobre à juin de 14h30 à 15h30.
Ateliers Théâtre pour adolescents débutants ou intermédiaires, encadrés par un comédien professionnel désireux de transmettre son expérience de 30 ans.
**Jouer** avec son corps, sa voix, son imagination.
**Se transformer** pour devenir, grâce au costume, un personnage avec une allure, une façon de parler, des tics que chacun créera.
Apprendre à **jouer avec l’autre** en développant l’écoute.
**Chercher son personnage**, le ressort dramatique grâce à l’improvisation.
Découvrir comment jouer un texte, lui donner vie. **Découvrir l’originalité et la beauté des oeuvres dramatiques.**
_**Monter un spectacle et vivre en collectif une aventure humaine riche en émotions.**_
_Voilà ce que nous te proposons chaque semaine pendant 9 mois._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-01T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T15:30:00.000+02:00
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0777992752 contact@laplomberieducanal.com https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/collect/description/576279-o-pre-inscriptions-cours-de-theatre-10-12-ans-rentree-2025-2026
Le Hang’Art 44 Canal Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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