HDR | Soutenance de Madame Emmanuelle Fromont IGR-IAE Rennes Rennes Lundi 8 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes

Madame Emmanuelle Fromont présente ses travaux pour l’Habilitation à Diriger des recherches.

Madame Emmanuelle Fromont, Maître de conférences, CREM, présente ses travaux en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches, sous la coordination de Monsieur Jean-Laurent Viviani, Professeur des Universités, CREM, Université de Rennes.

Sa note de travaux en vue de l’obtention de l’HDR a pour titre : ** »L’évaluation de la performance des entreprises: de l’approche financière néoclassique au prisme éco-centrique ».**

Composition du Jury :

* MAGNAN Michel, Professeur John Molson School of Business, Concordia University, Rapporteur

* HAMELIN Anaïs, Professeure des Universités, EM Strasbourg Business School, Rapporteur

* HERVE Fabrice, Professeur des Universités, Université de Bourgogne, Rapporteur

* PIJOURLET Guillaume, Professeur des Universités, IAE Clermont Auvergne – School of Management, Examinateur

* VO Thi Le Hoa, Professeure des Universités, Université de Rennes, IGR-IAE, Examinateur

* VIVIANI Jean-Laurent, Professeur des Universités, Université de Rennes, IGR-IAE, Examinateur – Garant

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-08T17:00:00.000+02:00

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IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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