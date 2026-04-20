HDR | Soutenance de Madame Emmanuelle Fromont IGR-IAE Rennes Rennes
HDR | Soutenance de Madame Emmanuelle Fromont IGR-IAE Rennes Rennes lundi 8 juin 2026.
HDR | Soutenance de Madame Emmanuelle Fromont IGR-IAE Rennes Rennes Lundi 8 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes
Madame Emmanuelle Fromont présente ses travaux pour l’Habilitation à Diriger des recherches.
Madame Emmanuelle Fromont, Maître de conférences, CREM, présente ses travaux en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches, sous la coordination de Monsieur Jean-Laurent Viviani, Professeur des Universités, CREM, Université de Rennes.
Sa note de travaux en vue de l’obtention de l’HDR a pour titre : ** »L’évaluation de la performance des entreprises: de l’approche financière néoclassique au prisme éco-centrique ».**
Composition du Jury :
* MAGNAN Michel, Professeur John Molson School of Business, Concordia University, Rapporteur
* HAMELIN Anaïs, Professeure des Universités, EM Strasbourg Business School, Rapporteur
* HERVE Fabrice, Professeur des Universités, Université de Bourgogne, Rapporteur
* PIJOURLET Guillaume, Professeur des Universités, IAE Clermont Auvergne – School of Management, Examinateur
* VO Thi Le Hoa, Professeure des Universités, Université de Rennes, IGR-IAE, Examinateur
* VIVIANI Jean-Laurent, Professeur des Universités, Université de Rennes, IGR-IAE, Examinateur – Garant
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-08T17:00:00.000+02:00
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IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
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