Atelier Théâtres d’ombres Micro Folie Civray

Atelier Théâtres d’ombres Micro Folie Civray samedi 14 mars 2026.

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-03-14
2026-03-14

Découvrez la magie du théâtre d’ombres à la Micro-Folie, un atelier ludique où chacun crée des silhouettes, joue avec la lumière et invente ses propores histoires. Une parenthèse créative accessible à tous. Gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

