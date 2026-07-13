Informations pratiques

Guebwiller

Atelier tir à l’arc au Parc de la Neuenbourg

3 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Découvrez la pratique du tir à l’arc en compagnie d’un moniteur diplômé.

L’Office de Tourisme de la Région de Guebwiller et la société JRM-Sports, basée à Linthal, proposent pour la première fois cet été 2026 des ateliers d’initiation au tir à l’arc. Ils se dérouleront les mardis après-midi du 21 juillet au 18 août à 14h dans le parc du château de la Neuenbourg

tarif 15€ par personne pour une session de 1h. Ateliers destinés aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans

Le but de ces ateliers, animés par un moniteur guide diplômé, est de permettre aux individuels comme aux familles de découvrir ou de se progresser dans la pratique de ce sport qui permet notamment de travailler sa posture et sa concentration.

Renseignement et inscriptions à l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire avant la veille de l’atelier à 16h. .

3 rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

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English :

Discover archery with a certified instructor.

L’événement Atelier tir à l’arc au Parc de la Neuenbourg Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller