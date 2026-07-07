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AGENDA · Saverne

Atelier tisane (complet) Saverne

samedi 11 juillet 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
4 rue Poincaré
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Atelier tisane (complet)

4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Créez votre propre tisane avec des plantes médicinales du jardin du Cloître des Récollets.

Jean-Rémy Schleifer saura vous accompagner et vous conseiller.

Un beau moment de partage et de découvertes !

Feuilletez le programme de l’été https://bit.ly/4wRKXvW   .

4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Atelier tisane (complet) Saverne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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