Informations pratiques

Saverne

Atelier tisane (complet)

4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Créez votre propre tisane avec des plantes médicinales du jardin du Cloître des Récollets.

Jean-Rémy Schleifer saura vous accompagner et vous conseiller.

Un beau moment de partage et de découvertes !

Feuilletez le programme de l’été https://bit.ly/4wRKXvW .

4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier tisane (complet) Saverne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Saverne et sa région