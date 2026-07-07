Atelier tisane (complet) Saverne
samedi 11 juillet 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Atelier tisane (complet)
4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Créez votre propre tisane avec des plantes médicinales du jardin du Cloître des Récollets.
Jean-Rémy Schleifer saura vous accompagner et vous conseiller.
Un beau moment de partage et de découvertes !
Feuilletez le programme de l’été https://bit.ly/4wRKXvW .
4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Atelier tisane (complet) Saverne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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