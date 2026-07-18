Atelier tissu aérien sous chapiteau Village de cirque Paris

Informations pratiques

Adultes à partir de 16 ans · Tout niveaux · Sous chapiteau

Avec Dany Tran – Cirque Fier·e·s

Que vous ayez envie d’essayer ou que vous souhaitiez apprendre de nouvelles technique, cet atelier est fait pour vous.

Proche

du sol pour commencer ou bien plus haut pour les plus aguerri·es,

expérimentez les sensations liées à l’apesanteur, à l’envol et au vide.

Les aériens sont également un très bon outil pour développer la confiance en soi.

Dany Tran / Cirque Fièr·e·s sera là pour vous guider et vous initier à différentes techniques dans une ambiance sécurisante et bienveillante.

Venez vivre l’expérience sous chapiteau au Village de cirque !

Cirque Fier.e.s est un collectif LGBTQIA+ et allié.e.s (intersectionnel et féministe) voué à créer du lien social et des espaces plus safe autour de la pratique des arts du cirque.

Cet atelier s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Des ateliers pour les adultes pour découvrir ou se perfectionner en tissu aérien.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 11h30 à 13h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h30 à 13h00

payant

20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T11:30:00+02:00_2026-09-13T13:00:00+02:00;2026-09-20T11:30:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/atelier-tissu-a%C3%A9rien-adultes-2026 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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