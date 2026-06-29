Bedous

Atelier Tournesol Modelage d’argile

3 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-02 00:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Atelier modelage d’argile avec réservation

– 1/07 Un grand bol à salade

– 7/07 Une statuette préhistorique

– 15/07 Le numéro de votre maison

– 21/07 Petit cochon à sous

– 28/07 Cuillères à café

– 04/08 Un homme au double-menton

– 11/08 Un vase plat

– 18/08 Une chouette

– 25/08 Flacon d’assaisonnement

Les thèmes proposés sont une suggestion, chacun est libre de venir avec son propre projet. .

3 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 83 26 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Tournesol Modelage d’argile

L’événement Atelier Tournesol Modelage d’argile Bedous a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn