Atelier Tournesol Modelage d’argile Bedous
Atelier Tournesol Modelage d’argile Bedous mercredi 1 juillet 2026.
Bedous
Atelier Tournesol Modelage d’argile
3 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-02 00:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Atelier modelage d’argile avec réservation
– 1/07 Un grand bol à salade
– 7/07 Une statuette préhistorique
– 15/07 Le numéro de votre maison
– 21/07 Petit cochon à sous
– 28/07 Cuillères à café
– 04/08 Un homme au double-menton
– 11/08 Un vase plat
– 18/08 Une chouette
– 25/08 Flacon d’assaisonnement
Les thèmes proposés sont une suggestion, chacun est libre de venir avec son propre projet. .
3 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 83 26 93
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English : Atelier Tournesol Modelage d’argile
L’événement Atelier Tournesol Modelage d’argile Bedous a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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