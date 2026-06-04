Sur les traces des bouquetins Place François Sarraillé Bedous

Bedous

Sur les traces des bouquetins

Place François Sarraillé Office de Tourisme Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:30:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez sur les traces du bouquetin, emblème des montagnes aux cornes majestueuses. Disparu localement en 1910, il a été réintroduit dans les Pyrénées dans les années 2010 grâce à des programmes de conservation. Accompagné d’un guide, vous découvrirez son histoire, son mode de vie, les actions menées pour sa préservation et l’importance de protéger son habitat. Vous évoluerez dans les paysages spectaculaires de la vallée d’Aspe, avec la possibilité d’observer des bouquetins dans leur milieu naturel. Randonnée adaptée à leurs déplacements (600 à 800 m de dénivelé), avec pauses régulières pour observer et profiter du cadre.

Informations pratiques covoiturage possible, dès 10 ans. Prévoir chaussures de randonnée, tenue adaptée, eau, protection solaire et pique-nique. Départ assuré à partir de 6 participants. .

Place François Sarraillé Office de Tourisme Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

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English : Sur les traces des bouquetins

L’événement Sur les traces des bouquetins Bedous a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn