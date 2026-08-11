Informations pratiques

Pleyben

Atelier Tous au compost !

1 Rue des Châtaigniers Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 10:30:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Atelier Tous au compost ! animé par le SPED (Service Public d’Elimination des Dechets) de la communauté de communes.

Le samedi 3 avril, à 10h30 à la Résidence du Rivoal. Adresse 1 rue des Châtaigniers, 29190 PLEYBEN.

Transformez vos déchets en trésor pour le jardin ! Venez découvrir de façon ludique comment les épluchures, feuilles mortes et autres biodéchets se transforment en un précieux compost. Echanges et astuces pratiques au programme.

Public adulte.

Sur inscription à la bibliothèque.

Dans le cadre de l’évènement national Tous au compost ! .

1 Rue des Châtaigniers Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Atelier Tous au compost ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE