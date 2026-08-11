Atelier Tous au compost ! Pleyben
samedi 3 avril 2027 · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Atelier Tous au compost !
1 Rue des Châtaigniers Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 10:30:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Atelier Tous au compost ! animé par le SPED (Service Public d’Elimination des Dechets) de la communauté de communes.
Le samedi 3 avril, à 10h30 à la Résidence du Rivoal. Adresse 1 rue des Châtaigniers, 29190 PLEYBEN.
Transformez vos déchets en trésor pour le jardin ! Venez découvrir de façon ludique comment les épluchures, feuilles mortes et autres biodéchets se transforment en un précieux compost. Echanges et astuces pratiques au programme.
Public adulte.
Sur inscription à la bibliothèque.
Dans le cadre de l’évènement national Tous au compost ! .
1 Rue des Châtaigniers Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Atelier Tous au compost ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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