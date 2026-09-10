Atelier tous publics adapté aux malvoyants Cadavres exquis TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Atelier tous publics adapté aux malvoyants Cadavres exquis

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.

Atelier de dessins collectifs, pour réaliser des portraits inspirés par la description physique des hussards lors de la visite de l’exposition.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

A game in which several people are asked to create a sentence or a drawing without any of them being able to take into account previous contributions. %BB

A collaborative drawing workshop to create portraits inspired by the physical descriptions of the hussars during a visit to the exhibition.

RESERVATION REQUIRED

L’événement Atelier tous publics adapté aux malvoyants Cadavres exquis Tarbes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65