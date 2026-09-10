Festival BD BDVore TARBES Tarbes
samedi 12 septembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Festival BD BDVore
TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue pour le Festival BD-BDVore !
Au programme Rencontres et dédicaces avec les auteurs
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to the BD-BDVore Festival!
On the agenda: Meet-and-greets and book signings with the authors
L’événement Festival BD BDVore Tarbes a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Tarbes|CDT65
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