Festival BD BDVore TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Festival BD BDVore

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue pour le Festival BD-BDVore !

Au programme Rencontres et dédicaces avec les auteurs

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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to the BD-BDVore Festival!

On the agenda: Meet-and-greets and book signings with the authors

L’événement Festival BD BDVore Tarbes a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Tarbes|CDT65