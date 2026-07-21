Atelier enfants Portraits de hussards TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Atelier enfants Portraits de hussards

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Dessins collectifs sous forme de cadavres exquis (en divisant le support papier en trois parties couvre-chef, visage, tenue) pour réaliser à plusieurs des portraits de hussards.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

Le musée a mis également en place des ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une œuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

Collaborative drawings in the form of exquisite corpses (by dividing the paper into three parts: headwear, face, and clothing) to create several portraits of hussars.

MANDATORY RESERVATION

Workshops focused on artistic practice and creation based on the museum’s collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teens the opportunity to explore various techniques such as drawing and painting while discovering the museum.

The Little Artists become Art Adventurers!

The museum has also organized family workshops where parents and grandparents are invited to create a collaborative artwork with their child.

A unique way to explore the museum as a family!

L’événement Atelier enfants Portraits de hussards Tarbes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Tarbes|CDT65