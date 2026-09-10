Présentation Saison culturelle 2026/2027 Le Pari Les Nouveautés TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Présentation Saison culturelle 2026/2027 Le Pari Les Nouveautés

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Cette saison, osez le grand plongeon !

Suspendue entre ciel et eau, notre plongeuse s’élance vers l’inconnu avec grâce et audace. À son image, nous vous invitons à quitter le temps d’une soirée votre quotidien pour explorer les eaux sensibles, rafraîchissantes et inspirantes de cette future saison.

Chaque spectacle est une invitation à l’émerveillement, à la réflexion, au rire ou à l’émotion. Théâtre, musique, danse, humour… autant de courants qui se croisent et nous entraînent vers des expériences partagées.

La soirée se poursuivra, sur terre, précisément sur notre terroir, la belle région Occitanie avec un seul en scène qui va nous raconter, parfois de manière très approximative, l’Occitanie, sa langue et ses traditions.

L’Occitanie pour les nuls

Auteur·es Réécriture à partir du patrimoine oral par Florant Mercadier

Interprète(s) au plateau Florant Mercadier

Saviez-vous que les Troubadours ont inventé le Rap ?

Que l’auteur du Se Canta était fou ? Ou que les chiens parlent l’occitan ? Et surtout saviez-vous que tout ce qui précède est vrai ? Avec son humour, sa musique (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande. Mais promis, juré ! Tout est authentique !

Originaire de l’Aveyron, Florant Mercadier profitait déjà des fêtes occitanes en s’invitant sur scène pour une histoire, alors qu’il n’était qu’un enfant. Fasciné par ces veillées-cabarets qui mélangeaient sans complexe les langues et les publics, le conte, le chant et l’humour, ses spectacles s’inspirent d’anecdotes collectées et de légendes traditionnelles revisitées à la sauce contemporaine.

Entre le stand-uper et le grand-père au coin du feu, Florant invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Sur scène, il se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou la caremère…

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

This season, take the plunge!

Hovering between sky and water, our diver leaps into the unknown with grace and daring. %C0 Just like her, we invite you %E0 to leave your daily routine behind for one evening and explore the delicate, refreshing, and inspiring waters of the coming season.

Each performance is an invitation %E0 to wonder, to reflection, laughter, or emotion. Theater, music, dance, humor—so many currents that intersect and carry us toward shared experiences.

The evening will continue, on land—specifically in our region, the beautiful Occitanie—with a solo performer who will tell us, at times in a very rough-and-ready way, about Occitanie, its language, and its traditions.

Occitanie for Dummies

Author(s): Rewritten from oral tradition by Florant Mercadier

Performer(s) on stage: Florant Mercadier

Did you know that the troubadours invented rap?

That the author of *Se Canta* was crazy? Or that dogs speak Occitan? And above all, did you know that everything mentioned above is true? With his humor, his music (and a healthy dose of skepticism), Florant Mercadier tells the story of Occitania—both the small and the grand. But I promise, I swear! It’s all true!

A native of Aveyron, Florant Mercadier was already making the most of Occitan festivals by inviting himself on stage to tell a story, even when he was just a child. Fascinated by these cabaret-style evenings that unabashedly blended languages and audiences, storytelling, song, and humor, his shows draw inspiration from collected anecdotes and traditional legends reimagined with a contemporary twist.

Somewhere between a stand-up comedian and a grandfather telling stories by the fireside, Florant weaves tales of rich imagination and irresistible humor… On stage, he also takes on the role of musician, accompanying himself on the hurdy-gurdy, bagpipes, harmonica, or caremère?

L’événement Présentation Saison culturelle 2026/2027 Le Pari Les Nouveautés Tarbes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Tarbes|CDT65