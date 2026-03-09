Atelier Tout le monde à bord animé par Marjorie Peraud du musée d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Atelier Tout le monde à bord animé par Marjorie Peraud du musée d’Oléron

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

2026-08-12

Découvre l’exposition Oléron-Continent , et fabrique une maquette de Corpet-Louvet, une locomotive à vapeur qui circulait autrefois sur l’Ile d’Oléron. Sur inscription au 05 46 75 50 14

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Discover the Oléron-Continent exhibition, and build a model of Corpet-Louvet, a steam locomotive that once ran on the Ile d’Oléron. Registration on 05 46 75 50 14

