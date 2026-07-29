Atelier trappeur D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Atelier trappeur

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Virginie propose des aventures nature immersive au cœur de la forêt d’Iraty, en Soule.

À travers des expériences ludiques et participatives, elle vous invite à découvrir la nature autrement, loins des écrans et des artifices du quotidien. Selon les saisons, les participants deviennent explorateurs, trappeurs ou petits sorciers de la forêt découverte des plantes et de leurs usages, fabrication de baumes naturels, initiation à allumage d’un feu à la pierre de feu, écoutes des légendes forestières ou observation des petites bêtes de l’eau. À partir de 5 ans. Sur réservation. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Atelier trappeur

L’événement Atelier trappeur Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque