Atelier tricot Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Atelier tricot

Atelier tricot Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 13 décembre 2025.

Atelier tricot

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Médiathèque Pierre Fanlac   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux