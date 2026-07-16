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Atelier typographie : réalisation d’un marque page, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Centre International de Séjour Lamourelle · Carcassonne

Atelier typographie : réalisation d’un marque page, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre International de Séjour Lamourelle
Adresse
20 avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Maximum 10 personnes par atelier. À partir de 8 ans.

Atelier typographie : réalisation d’un marque page 19 et 20 septembre Centre International de Séjour Lamourelle Aude

Gratuit. Sur réservation. Maximum 10 personnes par atelier. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La maison Lamourelle est un lieu exceptionnel au cœur de la ville de Carcassonne.
Venez y découvrir les savoir-faire artisanaux liés à la fabrication du livre en participant à un atelier d’initiation à la typographie, au cours duquel vous réaliserez un marque-page.
Vous serez guidés par les animatrices de l’Atelier du Livre.

Centre International de Séjour Lamourelle 20 avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 26 00 88 http://www.cis-lamourelle.org [{« type »: « phone », « value »: « 0468260088 »}, {« type »: « email », « value »: « reception@cis-lamourelle.org »}] Le Centre International de Séjour Lamourelle se situe au bord du Canal du Midi, face à la bastide, dans une bâtisse de style Art nouveau entièrement restaurée à laquelle a été adjoint un bâtiment neuf pour l’hébergement.
Il propose aussi un tiers lieu culturel unique qui accueille des artistes en résidence, des expositions ainsi que l’Atelier du livre et bien d’autres activités culturelles et artistiques.
La maison Lamourelle est un lieu exceptionnel dans la ville de Carcassonne.

© PEP11

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