Atelier Un monde de papier Maslacq
Atelier Un monde de papier Maslacq mercredi 17 juin 2026.
Maslacq
Atelier Un monde de papier
Salle socio-culturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
À partir d’une feuille, tout est possible, tout est réalisable. Papier plié, froissé, découpé, déchiré, découvrez les mille et une possibilités du papier pour créer un monde imaginaire.
A partir de 6 ans.
Sur réservation. .
Salle socio-culturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 30 40 bm.maslacq@orange.fr
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English : Atelier Un monde de papier
L’événement Atelier Un monde de papier Maslacq a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn