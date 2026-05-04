Maslacq

Atelier Un monde de papier

Salle socio-culturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

À partir d’une feuille, tout est possible, tout est réalisable. Papier plié, froissé, découpé, déchiré, découvrez les mille et une possibilités du papier pour créer un monde imaginaire.

A partir de 6 ans.

Sur réservation. .

Salle socio-culturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 30 40 bm.maslacq@orange.fr

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English : Atelier Un monde de papier

L’événement Atelier Un monde de papier Maslacq a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn