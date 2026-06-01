Fêtes locales Maslacq
Fêtes locales Maslacq samedi 13 juin 2026.
Maslacq
Fêtes locales
Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
P’tit déj à la fourchette ventrêche, oeufs, piperade, fromage, vin rouge (sur inscription avant le 7 juin)
10h inscriptions pour la Marche de 4 ou 9km
10h30 départ de la Marche
12h grillades et frites
14h jeux pour tous activités en extérieur, jeux de société, jeux de carte… pour les petits et grands
16h goûter offert par le comité
18h apéritif
20h moules/frites, dessert et café (sur inscription avant le 7 juin)
23h soirée avec le podium Epsilon. .
Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.maslacq@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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