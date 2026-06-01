Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes locales Maslacq

Fêtes locales Maslacq

Fêtes locales Maslacq samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle socioculturelle

Ville : 64300 Maslacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Maslacq

Fêtes locales

Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

P’tit déj à la fourchette ventrêche, oeufs, piperade, fromage, vin rouge (sur inscription avant le 7 juin)
10h inscriptions pour la Marche de 4 ou 9km
10h30 départ de la Marche
12h grillades et frites
14h jeux pour tous activités en extérieur, jeux de société, jeux de carte… pour les petits et grands
16h goûter offert par le comité
18h apéritif
20h moules/frites, dessert et café (sur inscription avant le 7 juin)
23h soirée avec le podium Epsilon.   .

Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.maslacq@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques)