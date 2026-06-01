Maslacq

Fêtes locales

Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

P’tit déj à la fourchette ventrêche, oeufs, piperade, fromage, vin rouge (sur inscription avant le 7 juin)

10h inscriptions pour la Marche de 4 ou 9km

10h30 départ de la Marche

12h grillades et frites

14h jeux pour tous activités en extérieur, jeux de société, jeux de carte… pour les petits et grands

16h goûter offert par le comité

18h apéritif

20h moules/frites, dessert et café (sur inscription avant le 7 juin)

23h soirée avec le podium Epsilon. .

Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.maslacq@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn