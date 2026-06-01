Maslacq

Fêtes locales

Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Ouverture de la buvette.

Grillades et frites

21h blind test en équipe

22h30 feu d’artifice .

Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.maslacq@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn