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Fêtes locales Maslacq

Fêtes locales Maslacq

Fêtes locales Maslacq vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle socioculturelle

Ville : 64300 Maslacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Maslacq

Fêtes locales

Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Ouverture de la buvette.
Grillades et frites
21h blind test en équipe
22h30 feu d’artifice   .

Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.maslacq@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn

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