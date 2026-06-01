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Fêtes locales Maslacq

Fêtes locales Maslacq

Fêtes locales Maslacq dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Salle socioculturelle

Ville : 64300 Maslacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Maslacq

Fêtes locales

Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Vin d’honneur offert par la mairie.
12h30 repas des fêtes
Menu adulte melon jambon, poulet basquaise/pommes de terre, fromage, dessert et café compris
Menu enfant steak haché/frites, dessert
14h30 inscription concours de pétanque
15h jet du but
19h grillades et frites
21h retraite aux flambeaux   .

Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.maslacq@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn

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