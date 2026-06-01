Fêtes locales Maslacq
Fêtes locales Maslacq dimanche 14 juin 2026.
Maslacq
Fêtes locales
Salle socioculturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vin d’honneur offert par la mairie.
12h30 repas des fêtes
Menu adulte melon jambon, poulet basquaise/pommes de terre, fromage, dessert et café compris
Menu enfant steak haché/frites, dessert
14h30 inscription concours de pétanque
15h jet du but
19h grillades et frites
21h retraite aux flambeaux .
Salle socioculturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.maslacq@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Maslacq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales Maslacq 12 juin 2026
- Fêtes locales Maslacq 13 juin 2026
- Atelier Un monde de papier Maslacq 17 juin 2026