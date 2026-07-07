Atelier Univers, planètes et système solaire Musée Urgonia Orgon
mardi 7 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Univers, planètes et système solaire
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Atelier Univers, planètes et système solaire .Enfants
Atelier Univers, planètes et système solaire pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les enfants découvriront l’univers, le système solaire et les planètes qui le compose. Ils réaliseront ensuite une maquette du système solaire.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Universe, planets and solar system workshop.
L’événement Atelier Univers, planètes et système solaire Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)
- Concours de boules Orgon 12 juillet 2026
- Paëlla Chemin des Aires Orgon 13 juillet 2026
- Balade avec les P’tits ânes Le sentier de la pierre au pas des P’tits ânes Orgon 26 septembre 2026