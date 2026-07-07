Atelier Univers, planètes et système solaire Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Univers, planètes et système solaire

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Atelier Univers, planètes et système solaire .Enfants

Atelier Univers, planètes et système solaire pour les enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants découvriront l’univers, le système solaire et les planètes qui le compose. Ils réaliseront ensuite une maquette du système solaire.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Universe, planets and solar system workshop.

L’événement Atelier Univers, planètes et système solaire Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence