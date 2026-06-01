Atelier URSSAF pour les créateurs d’entreprise, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Atelier URSSAF pour les créateurs d’entreprise Jeudi 18 juin, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Objectif :

– Informer sur les missions de l’Urssaf

– Accompagner dans les démarches liées à la création d’entreprise.

Au programme :

– les missions et le rôle du réseau des Urssaf ;

– à quoi servent les cotisations sociales ?

– les différents statuts juridiques (auto-entrepreneur, entreprise individuelle, EURL/SARL, SASU) ;

– la protection sociale du dirigeant ;

– l’action sociale ;

– les services en ligne de l’Urssaf pour ses usagers.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://pousses.fr/node/120531 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Créateurs d’entreprise, l’Urssaf vous accompagne