Atelier vannerie La Frange Lournand

Lournand

Atelier vannerie

La Frange 11 Rue de la Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Un atelier pour découvrir les premiers gestes de la vannerie. Pendant 3h30, vous entrez dans un savoir-faire ancien, précis et profondément manuel celui du tressage du rotin. Ici, on apprend à construire avec ses mains. À comprendre comment une structure prend forme, comment les brins se croisent et s’assemblent peu à peu.

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Prerequis Tous niveaux, réservé aux femmes

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Déroulé du workshop

Christine vous initie aux gestes fondamentaux de la vannerie à travers la réalisation d’une grande pièce, pensée comme un premier terrain d’exploration du tressage. À partir d’une technique traditionnelle utilisée pour les paniers et les corbeilles, vous réalisez l’une de ses pièces signature une fleur XXL en rotin. Une pièce décorative, mais surtout un véritable premier pas dans l’univers de cet art ancestral.

Le centre de la pièce est construit à partir d’un “fond rond sur croisée”, une technique traditionnelle qui sert également de base à la fabrication des paniers. L’idée est de vous transmettre ces gestes de base, des techniques longtemps transmises de main en main, afin de vous permettre de comprendre comment se construit un panier et de pouvoir expérimenter chez vous en autonomie.

Et oui, on est généreux à La Frange ! Petit à petit, vous découvrez comment monter une structure, travailler la tension du matériau et faire naître une forme à partir de simples brins de rotin. Dès le début de l’atelier, chacune choisit ses brins et imagine la taille et la forme de son ouvrage. Autant de possibilités pour rendre chaque pièce singulière.

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Aucun prérequis n’est nécessaire.

L’atelier est accessible aux débutantes, tout en permettant de découvrir de vrais gestes techniques.

La séance se termine, comme toujours, autour d’un temps d’échange et d’un goûter préparé maison.

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À propos de Christine

Christine découvre la vannerie lors d’un stage comme celui qu’elle propose aujourd’hui et peaufine son savoir grâce à d’une reconversion professionnelle. La passion est devenue profession après une formation et l’obtention d’un CAP Vannerie mais surtout par l’apprentissage des gestes ancestraux auprès de vanniers expérimentés. Aujourd’hui, elle travaille le rotin et l’osier dans son atelier à Chapaize, entourée de ses créations, de bottes d’osier et d’outils accumulés au fil de sa pratique. Chez elle, on sent à la fois la rigueur du geste et l’émerveillement intact de quelqu’un qui continue de faire évoluer son métier avec passion. .

La Frange 11 Rue de la Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier vannerie

L’événement Atelier vannerie Lournand a été mis à jour le 2026-06-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II