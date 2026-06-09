Visite du chateau de Lourdon Hameau de sous Lourdon (au lavoir) Lournand

Lournand

Visite du chateau de Lourdon

Hameau de sous Lourdon (au lavoir) Château de Lourdon Lournand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visites exceptionnelles les jeudis des mois de juillet et août avec rendez-vous à 10h au lavoir du hameau de sous Lourdon (attention stationnement sur un côté de la chaussée) à Lournand.

Le nombre de visiteurs est limité et une inscription auprès de l’Office de Tourisme de Cluny est nécessaire.

La visite, de 2h environ, est gratuite mais nécessite une bonne mobilité et des chaussures de marche.

Les animaux sont admis mais tenus en laisse.

L’importance de ce site d’un point de vue historique est faite notamment parce qu’il s’agit de l’ancien château des abbés de Cluny mais aussi par le résultat des travaux réalisés dernièrement qui met en lumière l’existence d’un des rares jeux de paume de cette époque en France, d’une tour philippienne de taille remarquable et d’un parc varié.

Quelques dates

888 première trace d’acte passé au château de Lourdon.

Xème siècle Le concile d’Anse fait apparaitre que celui-ci est protégé par l’Abbaye de Cluny.

XIème siècle l’appartenance de la citadelle aux moines de Cluny est avérée.

XI XVème siècle Le château résiste à tous les assauts sauf à celui du bailli de Mâcon au XIIIème siècle qui y siègera durant deux années.

XVIème siècle Lourdon subit de nombreuses attaques et pillages

À la fin du XVIème siècle Claude de Guise, abbé de Cluny, fera réaliser différent s travaux de remise en état et d’amélioration du lieu.

1632 Devenant une menace, il fut détruit en partie

Depuis 2012, l’association Castrum Lordo gère ce site de 3,5 hectares et travaille à sa sauvegarde. .

Hameau de sous Lourdon (au lavoir) Château de Lourdon Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté castrum.lordo@gmail.com

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L’événement Visite du chateau de Lourdon Lournand a été mis à jour le 2026-06-09 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II