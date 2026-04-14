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AGENDA · Montardon

Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

mardi 25 août 2026 · Route de Pau · Montardon

Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Pau
Adresse
Cueillette de l'Aragnon
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Montardon

Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Initiez-vous en familles aux bases de la vannerie à partir de plantes sauvages qui se trouvent partout.
Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. Dès 8 ans.   .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52  animation@cueillettedelaragnon.fr

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English : Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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