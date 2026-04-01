ATELIER VÉLO Allenc
ATELIER VÉLO Allenc mercredi 22 avril 2026.
Allenc
ATELIER VÉLO
Local du foyerle Allenc Lozère
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:00:00
fin : 2026-04-22 12:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre des vacances de printemps, le foyer rural d’Allenc propose un atelier vélo le mercredi 22 avril, ouvert à toutes et tous. Au programme
De 9h à 12h30 mécanique
De 13h30 à 17h maitrise et maniabilité
Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.
Dans le cadre des vacances de printemps, le foyer rural d’Allenc propose un atelier vélo le mercredi 22 avril, ouvert à toutes et tous. Au programme
De 9h à 12h30 mécanique
De 13h30 à 17h maitrise et maniabilité
Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation. .
Local du foyerle Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 25 71 29 frallenc48@gmail.com
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English :
As part of the spring vacations, the Foyer Rural d’Allenc is offering a cycling workshop on Wednesday April 22, open to all. Program:
9 a.m. to 12.30 p.m. mechanics
1:30 pm to 5 pm mastery and handling
Price: membership (4? per week) + 2? per activity or 5? per week. Reservations required.
L’événement ATELIER VÉLO Allenc a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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