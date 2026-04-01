Allenc

ATELIER VÉLO

Local du foyerle Allenc Lozère

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre des vacances de printemps, le foyer rural d’Allenc propose un atelier vélo le mercredi 22 avril, ouvert à toutes et tous. Au programme

De 9h à 12h30 mécanique

De 13h30 à 17h maitrise et maniabilité

Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.

Dans le cadre des vacances de printemps, le foyer rural d’Allenc propose un atelier vélo le mercredi 22 avril, ouvert à toutes et tous. Au programme

De 9h à 12h30 mécanique

De 13h30 à 17h maitrise et maniabilité

Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation. .

Local du foyerle Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 25 71 29 frallenc48@gmail.com

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English :

As part of the spring vacations, the Foyer Rural d’Allenc is offering a cycling workshop on Wednesday April 22, open to all. Program:

9 a.m. to 12.30 p.m. mechanics

1:30 pm to 5 pm mastery and handling

Price: membership (4? per week) + 2? per activity or 5? per week. Reservations required.

L’événement ATELIER VÉLO Allenc a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere