Allenc

MURDER PARTY

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 16:00:00

fin : 2026-04-20 19:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.

Lundi 20/04 Murder Party jeu d’enquête grandeur nature

de 14 à 17 ans

Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.

Lundi 20/04 Murder Party jeu d’enquête grandeur nature

de 14 à 17 ans

Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation. .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

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English :

The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the spring vacations.

Monday 20/04 Murder Party: life-size investigation game

ages 14 to 17

Price: membership (4? per week) + 2? per activity or 5? per week. Reservations required.

L’événement MURDER PARTY Allenc a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere