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MURDER PARTY Allenc

MURDER PARTY Allenc

MURDER PARTY Allenc lundi 20 avril 2026.

Adresse : Local du Foyer

Ville : 48190 Allenc

Département : Lozère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 6 6 9 Demi-journée

Allenc

MURDER PARTY

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:00:00
fin : 2026-04-20 19:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.
Lundi 20/04 Murder Party jeu d’enquête grandeur nature
de 14 à 17 ans
Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.
Lundi 20/04 Murder Party jeu d’enquête grandeur nature
de 14 à 17 ans
Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.   .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96  frallenc48@gmail.com

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English :

The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the spring vacations.
Monday 20/04 Murder Party: life-size investigation game
ages 14 to 17
Price: membership (4? per week) + 2? per activity or 5? per week. Reservations required.

L’événement MURDER PARTY Allenc a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere

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