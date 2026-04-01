MURDER PARTY Allenc
MURDER PARTY Allenc lundi 20 avril 2026.
Allenc
MURDER PARTY
Local du Foyer Allenc Lozère
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:00:00
fin : 2026-04-20 19:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.
Lundi 20/04 Murder Party jeu d’enquête grandeur nature
de 14 à 17 ans
Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.
Lundi 20/04 Murder Party jeu d’enquête grandeur nature
de 14 à 17 ans
Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation. .
Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
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English :
The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the spring vacations.
Monday 20/04 Murder Party: life-size investigation game
ages 14 to 17
Price: membership (4? per week) + 2? per activity or 5? per week. Reservations required.
L’événement MURDER PARTY Allenc a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere
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